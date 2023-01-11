阿里達摩院：2023年AI、雲計算等將重塑不同行業未來

阿里巴巴達摩院11日發布「2023年度十大科技趨勢預測」指出，生成式AI、雙引擎智慧決策、雲原生安全、多模態預訓練大模型等前沿科技趨勢將重塑不同行業的未來。其中，已廣受關注的生成式 AI（人工智慧）預計將進一步發展，不斷拓寬應用邊界並將為數位化內容的製作方式帶來變革。

阿里巴巴達摩院分析過去三年的公開論文和專利申請，並訪問了全球近100名科研工作者、企業家及工程師，綜合發布2023年前沿科技趨勢預測。達摩院預計，這些技術將加速突破，並於經濟和社會方面對各核心行業產生積極影響。

在這十大科技趨勢中，雙引擎智慧決策是另一項重要的新興技術。借助運籌優化和機器學習，雙引擎智慧決策可於大規模即時電力調度、港口吞吐管理、機場停機安排、製造工藝等多個領域實現動態、全面、及實時的資源配置，還可助企業提升營運效率。

與此同時，雲計算及安全仍將是企業數位化轉型的重要議題。隨著安全技術與雲計算的緊密結合，安全服務將更原生化、平台化和智慧化。

此外，達摩院發布的其他科技趨勢預測包括多模態預訓練大模型、小晶片（Chiplet）、記憶體內運算、軟硬融合雲計算體系架構、端網融合的可預期網路、計算光學成像以及大規模城市數位孿生。

達摩院院長張建鋒表示，展望2023年，多元技術的協同並進，將驅動計算與通訊、硬體和軟體的融合；科技的廣泛應用亦意味著將有更多AI 和其他數位技術在各垂直市場推出，促進公私營企業和個人在安全技術與管理上的協作。由科技驅動的創新和產業應用已成為不可逆轉的趨勢。

去年達摩院發布《2022十大科技趨勢》中，提及的趨勢包括AI for Science、矽光晶片、柔性機器人、隱私計算、星地計算、雲網端融合等。

阿里巴巴達摩院成立於2017年10月11日，致力於探索科技未知，以人類願景為驅動力，展開基礎科學和創新技術的研究。