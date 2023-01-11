博鰲亞洲論壇2023年會 初步預計3月底舉辦

博鰲亞洲論壇秘書長李保東11日在「博鰲亞洲論壇2023年年會」記者會上表示，今年年會將於春季在海南博鰲舉辦，時間初步考慮在三月底，具體日期正在與東道國協商待後續發布。

據新浪財經報導，李保東表示博鰲論壇按慣例邀請包括東道國中國在內的各國領導人、政府官員、國際組織負責人、企業代表、專家學者和媒體人士出席會議，共商疫後亞洲與全球發展大計。論壇2023年年會將在做好疫情防護的同時，以線下方式舉行。

李保東稱，在就年會議題徵求各方意見的過程中，大家普遍感到，無論是世界經濟形勢，還是總體國際形勢，都存在很多不穩定不確定性。受到通膨、大宗商品價格新高，全球能源、產業鏈格局均面臨重組，全球貿易形勢不容樂觀。

李保東表示，當今世界正站在新的十字路口。一方面挑戰更大，困難更多，另一方面國際社會求穩定、謀發展的呼聲也更高，願望也更加強烈。如果國際社會能夠攜手應對，就能夠推動世界經濟重回復甦軌道。

他強調，論壇2023年年會將繼續聚焦亞洲和世界發展的前沿問題，致力於凝聚各國共促疫後世界經濟復甦的共識，年會計劃設置「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」四個板塊議題，旨在更好地推動各方理性探討自身利益和共同利益、短期利益和長遠利益的關係，從而促進國際合作，凝聚發展共識。

博鰲亞洲論壇是總部設在中國的非官方、非營利性、定期、定址國際組織，由29個成員國共同發起，每年定期舉行年會。論壇成立的初衷，是促進亞洲經濟一體化。台灣過去都由前副總統蕭萬長以兩岸共同市場基金會名義代表出席，更被譽為兩岸工商界交流的重要平台之一。但2021、2022年均受疫情影響而未前往。