上海GDP連2年破18兆元 2023年經濟增長目標5.5%以上

大陸地方政府「小兩會」（各地人大、政協）陸續召開，上海市市長龔正11日在上海市第16屆人大一次會議上發布《政府工作報告》表示，上海國民生產毛額（GDP）連續兩年突破人民幣4兆元（約新台幣18兆元），他指出，上海市2023年經濟增長目標定在5.5%以上，同時要全力穩住外資基本盤。未來5年上海跨國公司地區總部要達到1200家。

龔正首先細數上海過去5年經濟成績單，他介紹，過去5年人均生產總值達到人民幣17.8萬元左右。金融市場交易總額從2017年的1428.4兆元增加到近3,000兆元；實際使用外資五年累計達約1,030億美元左右、較上個5年增長15.8%左右，跨國公司地區總部、外資研發中心分別新增266家和105家，累計分別達到891家和531家。

面對下一個5年，報告指出要朝新興科技發展。推進城市數位化轉型，預計數位經濟核心產業增加值佔全市生產總值的比重要提高至18%;此外，將持續推進重大工程建設，全年完成投資人民幣2,150億元。加快高端製造業和現代服務業擴投資、提產能、增效益，推動一批引領性強、帶動性大、示範性好的高能級產業項目落地。

在穩外資上，報告顯示，要落實新版鼓勵外資投資產業目錄，綜合運用財政稅收、金融保險、物流保障等政策措施，深化國際貿易「單一窗口」建設，擴大政策性出口信用保險覆蓋面，幫助企業降低經營成本和業務風險；引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域。

在擴內需上，推進實施新一輪城市商業空間布局規劃，全力打造東、西兩片國際級消費集聚區，辦好「五五購物節」等重大促消費活動，大力發展首發經濟、夜間經濟、直播經濟，加快形成一批特色商業地標。

面對2023年疫情防控，《報告》提出，持續優化疫情防控工作。加強醫療資源儲備和診治能力提升，完善分級分類診療體系，做好重點人群健康調查和健康服務，全力保健康、防重症。持續擴大疫苗接種覆蓋面，引導市民當好個人健康第一責任人。