上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

上海市市長龔正今天（11日）表示，預測上海今年的全市生產總值（GDP）增長5.5%以上。

中國證券網報導，上海市第十六屆人大一次會議今天上午在世博中心開幕。龔正作《政府工作報告》時說，綜合各方面因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5.5%以上，地方一般公共預算收入增長5.5%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.3%左右。

城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右，環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3%左右，單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。

龔正的報告還指出，2022年，上海全市生產總值突破4萬億（兆）元大關，預計達到4.45萬億元，人均生產總值達到17.8萬元左右。地方一般公共預算收入達到7608.2億元。金融市場交易總額從2017年的1428.4萬億元增加到近3000萬億元。口岸貿易總額突破10萬億元、占全球比重提高到3.6%左右，保持世界城市首位。上海港集裝箱（貨櫃）吞吐量達到4730.3萬標準箱、連續13年排名世界第一。

上海2022年上半年受疫情封城影響，嚴重拖累上海的經濟，2022年1-6月，上海GDP負增長5.7%。第三季起上海解封，經濟開始復甦，統計前三季的GDP負增長1.4%，較上半年有所緩解，上海GDP增速不僅是四大直轄市中唯一負增長的，也是前十強城市中唯一負增長的。上海2022全年的GDP官方數據尚未出爐。