上海復星集團傳獲批約120億元人民幣銀行團貸款

消息人士透露，大陸復星集團接近獲批由大陸國有銀行牽頭的百億元人民幣級規模銀行團貸款。

彭博社引述知情人士說，復星國際旗下的上海復星高科技（集團）有限公司正在就規模約120億元（人民幣，下同）的銀團貸款進行深度磋商，該筆貸款由中國工商銀行牽頭，細節仍可能面臨變化，有待其它參與行的最終批准。

其中一位知情人士說，預計最快本月中旬能敲定該筆貸款。

復星高科一位媒體代表說，該筆貸款按計劃順利推進，但無法披露詳細情況。

作為曾經大舉收購海外資產的中國大型多元化企業集團，復星國際自去年6月被穆迪列入負面觀察名單後，美元債大跌，企業流動性風險和債務壓力開始觸動市場敏感神經。公司隨後開始積極大規模出售或減持旗下包括復星醫藥在內的眾多資產。