陸首台全國產「爭氣機」 併網發電

被譽為「爭氣機」的大陸首台全國產化F級50兆瓦重型燃氣輪機發電機組，近日在廣東華電清遠華僑園燃氣分散式能源站併網發電，填補了大陸自主燃氣輪機應用領域空白，標誌著大陸步入自主重型燃氣輪機領域運行階段。

重型燃氣輪機是發電和驅動領域的核心設備，是重工業整體實力的重要象徵。此次應用的G50重型燃氣輪機整機，有2萬多個零部件，工作壓力達18個大氣壓，工作溫度超過1300攝氏度，能夠以6000轉／分鐘的轉速高速旋轉。正式併網發電後，和同功率火力發電機組相比，該燃氣輪機發電機組一年可減少碳排放超過50萬噸，聯合迴圈一小時發電量超過7萬千瓦時，可滿足7000個家庭1天的用電需求。

G50重型燃氣輪機由總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司自主研製，歷時13年，建立了完整可靠的氣動設計、結構設計和可靠性評估體系，攻克了高溫部件燃燒器製造、透平葉片精密鑄造難題，建成了大陸首批壓氣機、燃燒器、透平、轉子動平衡等部件級試驗平台和整機試驗平台，從而開啟了大陸自主燃氣輪機產業高質量發展的新篇章。