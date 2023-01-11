陸首台全國產「爭氣機」 併網發電

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
去年年底，G50在四川德陽正式發運。圖／本報四川德陽傳真
去年年底，G50在四川德陽正式發運。圖／本報四川德陽傳真

被譽為「爭氣機」的大陸首台全國產化F級50兆瓦重型燃氣輪機發電機組，近日在廣東華電清遠華僑園燃氣分散式能源站併網發電，填補了大陸自主燃氣輪機應用領域空白，標誌著大陸步入自主重型燃氣輪機領域運行階段。

重型燃氣輪機是發電和驅動領域的核心設備，是重工業整體實力的重要象徵。此次應用的G50重型燃氣輪機整機，有2萬多個零部件，工作壓力達18個大氣壓，工作溫度超過1300攝氏度，能夠以6000轉／分鐘的轉速高速旋轉。正式併網發電後，和同功率火力發電機組相比，該燃氣輪機發電機組一年可減少碳排放超過50萬噸，聯合迴圈一小時發電量超過7萬千瓦時，可滿足7000個家庭1天的用電需求。

G50重型燃氣輪機由總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司自主研製，歷時13年，建立了完整可靠的氣動設計、結構設計和可靠性評估體系，攻克了高溫部件燃燒器製造、透平葉片精密鑄造難題，建成了大陸首批壓氣機、燃燒器、透平、轉子動平衡等部件級試驗平台和整機試驗平台，從而開啟了大陸自主燃氣輪機產業高質量發展的新篇章。

廣東

延伸閱讀

大陸私募基金幻方量化「平凡小豬」捐6.2億元做公益

中國警告澳洲：對日應小心謹慎 勿忘歷史教訓

報復也分大小眼？陸不滿入境限制拿「這2國」開刀 學者曝影響力

王品去年營收創新高 9家餐廳12月營收破千萬

相關新聞

電動車發威 廣州汽車產銷創新高

汽車產業是廣州第一大產業，產量連續四年居中國大陸城市之首。廣州市工業和信息化局1月9日通報，將圍繞「製造業當家、製造業立...

陸首台全國產「爭氣機」 併網發電

被譽為「爭氣機」的大陸首台全國產化F級50兆瓦重型燃氣輪機發電機組，近日在廣東華電清遠華僑園燃氣分散式能源站併網發電，填...

陸續紓困小微企業 免徵增值稅

大陸繼續紓困小微企業，大陸財政部國家稅務總局網站發布「財政部稅務總局關於明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告」，...

70年老地百 變身新地佰

位於北京西城區地安門外大街的地安門商場，前身是始創於1952年的地安門百貨商場，是北京知名的老牌百貨商場之一。2013年...

上海綠色融資餘額 2025年破1.5兆元

為進一步完善上海綠色金融市場體系，9日，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局（上海銀保監局）等八部門聯合印發「上海銀行業...

浙江上月組團拓市 出口訂單逾180億元

根據浙江省2023年經濟政策記者會消息，去年12月，浙江共有20個經貿團組出國開拓市場，達成出口訂單超過180億元人民幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。