中老鐵路貨運量 1年翻6倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據昆明海關消息，中老（中寮）鐵路通車運營13個月以來，昆明海關監管驗放中老鐵路進出口貨運量達223.17萬噸，進出口貨值達145.66億元（人民幣，下同）。

中新社報導，中老鐵路連接大陸昆明和寮國首都萬象，全線採用中國大陸標準，是共建一帶一路和中老友誼的標誌性工程。自2021年12月3日開通運營以來，憑藉鐵路運輸「運載能力強、安全性高、運輸成本低」的特點，中老鐵路國際貨運快速發展。

為促進中老鐵路跨境物流運能持續提升，海關與鐵路、商務、交通運輸等部門協同發力，2022年12月單月，昆明海關監管驗放中老鐵路進出口貨運量達28.6萬噸、貨值6.16億元，同比通車第一個月分別增長6.04倍、6.2倍。

據悉，昆明海關發布了支持昆明市託管西雙版納州磨憨鎮共同建設國際口岸城市的八條措施，支持跨境電商、市場採購等貿易新業態依託中老鐵路快速發展，推動磨憨鐵路口岸進境水果指定監管場地通過海關總署驗收並投入使用，實現了進境水果全程鐵路運輸。下一步將繼續深化與老方海關的國際合作，密切中老經貿往來，服務一帶一路高質量發展。

海關 一帶一路 電商

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