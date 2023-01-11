陸5大基礎設施 去年獲貸逾1.4兆

根據大陸國家開發銀行消息，2022年，該行全年發放基礎設施中長期貸款超過1.4兆元（人民幣，下同），全部投向網路型基礎設施、產業升級基礎設施、城市基礎設施、農業農村基礎設施、國家安全基礎設施等五大重點領域。

中新社報導，2022年1至11月份，大陸基礎設施投資同比增長8.9%，一大批重大工程項目加快落地。作為服務基礎設施建設的主力銀行，大陸國家開發銀行發揮中長期信貸優勢和國開基礎設施投資基金作用，集中優勢資源，加強投貸聯動，以市場化方式為基礎設施建設提供長期、穩定資金支持。

為滿足基礎設施建設全生命周期資金需要，大陸國家開發銀行各領域基礎設施項目最長貸款期限進一步延長。其中，水利、鐵路、城市軌道交通、機場等重大工程貸款期限最長延長至45年。截至2022年底，大陸國家開發銀行基礎設施領域15年以上長期貸款佔比76%。同時，該行通過牽頭組建銀團、發行專題債券等多種方式，引導商業銀行和社會資本向基礎設施領域投入更多、更長期限資金。

據瞭解，去年大陸國家開發銀行發放的基礎設施中長期貸款有力支持了白鶴灘水電站、川藏鐵路、滇中引水工程、廣東海上風電基地等一批重大項目。此外，該行還深入實施「百縣千億」專項金融服務，2022年發放貸款877億元，累計支持超過440個縣（區）生活垃圾汙水處理設施建設，助力補齊環境基礎設施弱點。

大陸國家開發銀行有關人士表示，下一步該行將更好發揮開發性金融功能作用，加快構建與基礎設施投融資服務相適配的體制機制，扎實做好金融風險防控，著力為基礎設施項目規劃、設計、建設、運營、維護、更新等全生命周期提供高效金融支持，積極助力構建現代化基礎設施體系。