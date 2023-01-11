電動車發威 廣州汽車產銷創新高

汽車產業是廣州第一大產業，產量連續四年居中國大陸城市之首。廣州市工業和信息化局1月9日通報，將圍繞「製造業當家、製造業立市」，從四方面進一步強化汽車產業發展。

中新社報導，據介紹，廣州已形成以12家整車製造企業為核心、1200多家零部件企業聚集、專精特新企業不斷湧現的完整汽車產業鏈，成為名副其實的汽車重鎮。

即便在2022年，受疫情多點散發、晶片供應短缺、原材料價格上漲等因素影響，汽車產業鏈、供應鏈、銷售鏈不斷遭到衝擊，廣州汽車產業仍表現出強大韌性，整車產銷創歷史新高。當年1月至11月，該市汽車產量292.53萬輛，同比增長12.5%，實現工業總產值6023.79億元（人民幣，下同），同比增長11.4%。

其中，新能源汽車產量27.94萬輛，同比增長120.8%。據初步統計，2022年廣州汽車產量超310萬輛，連續四年居中國大陸城市之首。

廣州市工業和信息化局總經濟師陳鍵華9日在記者會上表示，下一步，該市將從四個方面強化汽車產業發展：推動項目落地、支持平台建設、加強企業服務、加大應用示範。

據悉，廣州將通過廣本新增12萬輛純電動生產線、東風日產20萬輛純電動生產線、廣汽自研電池電驅等重點項目建設，加快項目落地轉化。提升汽車關鍵零部件本地配套能力；布局建設番禺、花都、南沙、黃埔4個自主品牌創新基地，推動搭建汽車零部件交易平台，提升廣州汽車零部件近地化率；一企一策支持廣汽集團、東風日產、小鵬汽車、合創汽車等企業加快發展，謀劃建設安全自主可控的全產業鏈；推進智能網聯自動駕駛生態體系建設，在南沙、花都等區穩步開展混行試點，探討自動駕駛立法，爭取開展智能網聯汽車准入和上路通行試點。

此外，廣州市貿促會發揮獨特優勢，在汽車產業海外推廣、搭建平台、招商引資、法律服務等方面發力，助力廣州汽車產業駛入發展快車道，並利用國際交往場合為廣州汽車產業代言造勢，助力廣州汽車產業高水平走出去。