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大陸私募基金幻方量化「平凡小豬」捐6.2億元做公益

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
幻方量化行政總裁陸政哲（網路照片）
幻方量化行政總裁陸政哲（網路照片）

強調AI人工智慧選股的大陸私募基金「幻方量化」公告，2022年度幻方量化共計向慈善機構捐贈人民幣2.21億元。此外，公司員工「一隻平凡的小豬」個人向慈善機構捐贈人民幣1.38億元（約新台幣6.2億元）。

幻方量化表示，以上合計人民幣3.59億元均已完成付款，將支持15家慈善機構的23個公益專案，過去的幾年，幻方量化及員工每年拿出收入的一部分投入公益，回饋社會，累計捐贈超過人民幣5.8億元。

幻方量化在前年年底曾因旗下基金表現不佳，一度向投資道歉，但之後急起直追，至去年中其回報率已成為中國大陸私募基金第一名。

令人意外的是，2023年剛開始「幻方量化」便發文，透露公司一名綽號「一隻平凡的小豬」的驚人捐款，有網民讚賞捐款者「平凡的小豬」真正「重新定義了平凡」，也有人慨嘆量化對沖基金竟可賺這麼多錢，令人難以想像。

據了解，「平凡的小豬」捐出的人民幣1.38億元共資助了14個慈善項目，最大額的捐款包括「白血病救助小天使基金（人民幣2,400萬元）」、「夢想中心素質教育服務（人民幣2,000萬元）」及「鄉村工匠項目（人民幣1,800萬）」。

至於「平凡的小豬」到底是誰？陸媒推斷，幻方量化薪水最高或身家最豐厚的，不外乎是公司創辦人徐進或行政總裁陸政哲，兩人行善的「嫌疑」最大。

公開資料顯示，幻方量化成立於2016年，是一家應用最新電腦科技的量化對沖基金公司，主打人工智慧（AI）選股投資，聘請的員工大多是數學、科學、電腦或金融投資界的「學霸」或高手。

幻方量化的創始團隊早在2008年便開始致力於量化對沖領域的研究、創新與實踐。公司創辦人徐進是浙江大學信號與信息處理博士，他曾多年從事證券與期貨量化投資策略。

幻方量化公司行政總裁（CEO）陸政哲則曾表示，幻方量化是一家完全依靠人工智慧來做投資的對沖基金，收益主要是來自於AI選股，包括了技術面的選股和基本面的選股。

人民幣 小豬 捐款

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