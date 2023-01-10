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馬雲回國指日可待 杭州政府與阿里簽定深化合作協定
浙江杭州市人民政府10日和阿里巴巴集團簽署全面深化戰略合作協定，另外，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。
據了解，阿里巴巴總部位於杭州，阿里巴巴創辦人馬雲早在2013年就與杭州市政府簽署戰略合作協定，強調開啟一座城與一家企業的深度合作，但馬雲在2020年抨擊北京當局後，螞蟻股票上市案被臨時喊卡，並傳出馬雲旅居日本，10日的簽約案，雖然名稱跟2013年只多了「全面深化」四個字，卻顯示官方對網路業者的整頓已告一段落，馬雲回國指日可待。
去年12月在北京召開的中共中央經濟工作會議要求，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。去年12月26日召開的杭州市委十三屆三次全體（擴大）會議暨市委經濟工作會議提出，全力打好經濟翻身仗，杭州將精準高效實施「2+X」集成政策，「X」中就包括平台經濟專項政策包。
大陸官方近期接連釋出訊息，要支持平台企業發展，將有助於阿里巴巴在內的平台企業邁入復甦，也讓流連在國外的馬雲，有機會回國一探究竟。
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