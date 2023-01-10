乘聯會：特斯拉降價短期內不會引發車企跟隨 春節後將降價

對於近期大陸特斯拉官方售價下調，乘聯會秘書長崔東樹10日認為，這並不會引發其他車企短期之內的降價行為。「春節之前，整個市場屬於需求嚴重低迷的階段，目前降價也沒有意義、推出新品也沒有意義，」他預計，今年2月到3月，碳酸鋰價格可能出現相應回落，車企也將會推出新品、新技術，可能會推出相應的降價措施。

澎湃新聞報導，崔東樹強調，特斯拉的降價行為，並不會明顯攪動新能源汽車市場的競爭格局，目前來看，特斯拉年產能規模處於80萬輛左右，產能相對穩定，「即使需求旺盛，也不太可能有大幅的提升。」

崔東樹介紹，2022年12月車市表現超出預期，乘聯會數據顯示，2022年12月乘用車市場零售達到216.9萬輛，年增3%，與11月年減9.1%形成巨大的反差，12月零售較上月增長31.4%，這也是2008年以來最強的12月環比增速。

乘聯會表示，部分政策到期加上今年春節假期較早，引導消費需求前置；行業終端價格持續下滑，也激發了消費者的購買欲望，12月上旬的車市促銷力度進一步加大，主流車企均追加了優惠活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取年末達到預期目標的最好效果，這在很大程度上推高了12月的銷量。

就全年來看，2022年全年，乘用車市場累計零售2,054.3萬輛，年增1.9%，與上年相比淨增38.6萬輛。

值得注意的是，2022年，比亞迪以186.3萬輛超越一汽大眾的180.2萬輛成為全年銷量冠軍，崔東樹表示，月度銷量排名中，奇瑞、夏利等車企一度有過超越合資車企獲得首位的表現，但在年度表現中，自主品牌從未有過如此的領先地位，這在歷史上尚屬首次。

從新能源汽車來看，2022年12月新能源乘用車零售銷量達到64萬輛，年增35.1%，前12月保持趨勢性上升走勢，累計銷量為567.4萬輛，年增90%。

2022年，乘用車的新能源滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。乘聯會認為，未來新能源車的滲透率仍會快速提升，乘聯會專家團隊預測2023年新能源乘用車銷量850萬輛、總體狹義乘用車銷量2350萬輛，即2023年新能源車滲透率將達36%。

展望2023年，崔東樹表示，新能源車有增速放緩的特徵，將會回歸平穩狀態，包括油價下跌、消費熱點從安全出行轉移至出境遊等複雜因素都將影響新能源車銷量。同時他提到，國補退出並不會對新能源車銷量造成明顯影響。