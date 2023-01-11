長春擴能增產 發展新能源汽車
愈來愈多的新能源汽車產業要素在向長春聚集。當地官方提出，2023年，新能源汽車本地配套率要達到70%左右。
中新社報導，長春市第十六屆人民代表大會第二次會議9日開幕，長春市市長王子聯在作政府工作報告時透露上述訊息。
長春是大陸汽車工業的搖籃，有汽車城之譽。目前長春坐擁紅旗、解放、奔騰、大眾、豐田等多家整車企業，奧迪新能源整車工廠在建。近年來，當地政府提出建設世界一流國際汽車城的目標，謀畫打造兆元（人民幣，下同）級汽車產業集群。
2022年，儘管受到疫情等諸多不利因素影響，長春市汽車產業鏈依然保持穩定。數據顯示，2022年，中國一汽在長口徑完成產值3900億元，奧迪PPE（Premium Platform Electric，奧迪高端電動平台）和比亞迪動力電池等超過10億元項目開工建設，富賽汽車電子等超億元項目竣工投產。
王子聯表示，2023年，該市要把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推動主導優勢產業集群發展，全力支持一汽擴能增產，力爭在長口徑生產整車260萬輛，紅旗品牌汽車突破50萬輛。
長春市是大陸首批新能源汽車換電模式應用試點城市，新能源汽車是該市汽車產業發展的重點方向。王子聯表示，今年，奧迪PPE一期將主體完工，比亞迪動力電池一期、一汽中車電驅項目建成投產，將加快建設新能源汽車國檢中心。此外，長春還將圍繞打造雙碳示範城，加快氫能產業研究院、國電投氫能產業園和加氫站建設。
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