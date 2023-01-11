浙江上月組團拓市 出口訂單逾180億元

根據浙江省2023年經濟政策記者會消息，去年12月，浙江共有20個經貿團組出國開拓市場，達成出口訂單超過180億元人民幣。

中新社報導，浙江是中國大陸外貿大省，隨著近期疫情防控措施調整優化，該省多措並舉助力企業拓市場覓訂單。去年12月，浙江省級部門率先帶領企業走出去拓市場，不僅收穫了訂單，更提升企業「想出去、要出去、敢出去」的信心。

根據最新統計，去年11月、12月浙江外貿企業出口信心指數分別提升了0.1和2.3個百分點，連續兩個月回升，反映出該省外貿企業的信心恢復趨勢明顯。

浙江省商務廳副廳長陳志成在會上介紹，今年該省的對外開放政策將繼續突出穩外貿穩外資，讓企業有更多的獲得感。為讓企業更便利地走出去，今年將繼續為企業搭好台，組織出國（境）拓市場引項目團組超1000個、聯動企業超過1.08萬家；開展「投資浙裡」全球招商年系列活動，鼓勵全省各地走出去招商，在經費、審批流程等方面予以支持；繼續提供出入境便利化服務。

展會訂單約占浙江外貿企業新客戶新訂單的八成。對此，該省明確將發揮好展會拓市場主渠道作用，大力支持企業參加國際性展會。