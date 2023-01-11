浙江上月組團拓市 出口訂單逾180億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據浙江省2023年經濟政策記者會消息，去年12月，浙江共有20個經貿團組出國開拓市場，達成出口訂單超過180億元人民幣

中新社報導，浙江是中國大陸外貿大省，隨著近期疫情防控措施調整優化，該省多措並舉助力企業拓市場覓訂單。去年12月，浙江省級部門率先帶領企業走出去拓市場，不僅收穫了訂單，更提升企業「想出去、要出去、敢出去」的信心。

根據最新統計，去年11月、12月浙江外貿企業出口信心指數分別提升了0.1和2.3個百分點，連續兩個月回升，反映出該省外貿企業的信心恢復趨勢明顯。

浙江省商務廳副廳長陳志成在會上介紹，今年該省的對外開放政策將繼續突出穩外貿穩外資，讓企業有更多的獲得感。為讓企業更便利地走出去，今年將繼續為企業搭好台，組織出國（境）拓市場引項目團組超1000個、聯動企業超過1.08萬家；開展「投資浙裡」全球招商年系列活動，鼓勵全省各地走出去招商，在經費、審批流程等方面予以支持；繼續提供出入境便利化服務。

展會訂單約占浙江外貿企業新客戶新訂單的八成。對此，該省明確將發揮好展會拓市場主渠道作用，大力支持企業參加國際性展會。

疫情 人民幣

延伸閱讀

新冠疫情政策放鬆 外貿商人立馬出海搶單

上海估7成染疫...醫院走廊躺滿老人 患者爭病房、搶輸液

產線80％員工確診「工廠躺平了」！浙江台商告白：中國這個年很難過

浙江日增百萬病例 估春節人員流動疫情將擴散

相關新聞

電動車發威 廣州汽車產銷創新高

汽車產業是廣州第一大產業，產量連續四年居中國大陸城市之首。廣州市工業和信息化局1月9日通報，將圍繞「製造業當家、製造業立...

陸首台全國產「爭氣機」 併網發電

被譽為「爭氣機」的大陸首台全國產化F級50兆瓦重型燃氣輪機發電機組，近日在廣東華電清遠華僑園燃氣分散式能源站併網發電，填...

陸續紓困小微企業 免徵增值稅

大陸繼續紓困小微企業，大陸財政部國家稅務總局網站發布「財政部稅務總局關於明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告」，...

70年老地百 變身新地佰

位於北京西城區地安門外大街的地安門商場，前身是始創於1952年的地安門百貨商場，是北京知名的老牌百貨商場之一。2013年...

上海綠色融資餘額 2025年破1.5兆元

為進一步完善上海綠色金融市場體系，9日，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局（上海銀保監局）等八部門聯合印發「上海銀行業...

浙江上月組團拓市 出口訂單逾180億元

根據浙江省2023年經濟政策記者會消息，去年12月，浙江共有20個經貿團組出國開拓市場，達成出口訂單超過180億元人民幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。