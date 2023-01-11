上海綠色融資餘額 2025年破1.5兆元
為進一步完善上海綠色金融市場體系，9日，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局（上海銀保監局）等八部門聯合印發「上海銀行業保險業十四五期間推動綠色金融發展服務碳達峰碳中和戰略的行動方案」。
中新社報導，行動方案提出，到2025年，上海銀行業保險業將基本建成與碳達峰相適應的綠色金融生態服務體系；綠色金融綜合服務效能不斷提升，綠色融資總量和結構進一步優化，預計綠色融資餘額突破1.5兆元（人民幣，下同）；綠色保險覆蓋面顯著擴大，預計保障金額突破1.5兆元；綠色債券、綠色基金、綠色信託、綠色資管、綠色租賃等業務穩健發展。
依託上海金融要素市場集聚優勢，行動方案強調，將重點培育綠色金融高質量發展機構，加強監管引導，健全規範標準，深入探索綠色金融改革創新，切實提升綠色金融服務水平。開展綠色金融國際合作，加大對綠色、低碳、循環經濟支持力度，促進經濟全面綠色低碳轉型，助力上海國際金融中心建設，為落實「雙碳」目標提供高質量金融服務保障。
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