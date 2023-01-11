70年老地百 變身新地佰

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
新地佰盛裝迎客，既傳承了老地百深厚的文化底蘊，又時尚創新。圖／本報北京傳真
新地佰盛裝迎客，既傳承了老地百深厚的文化底蘊，又時尚創新。圖／本報北京傳真

位於北京西城區地安門外大街的地安門商場，前身是始創於1952年的地安門百貨商場，是北京知名的老牌百貨商場之一。2013年起，為配合什剎海地區整體規畫，開始升級改造。2022年12月31日，老地百終於變身新地佰，再次笑迎八方客，也為地外大街復興計畫以及北京中軸線申遺增添亮色。

新地佰外形詮釋了何謂「遠近高低各不同」。改造前，老地百共5層，為恢復北中軸線風貌，西城區對其進行了「削層」改造。如今，商場在地安門外大街的沿街立面降低至地上兩層，並突出傳統建築元素。而在臨著前海的一面，商場還是地上4層，且搭建有觀景露台，與湖景相得益彰。

什剎海阜景街指揮部負責人劉維岩介紹，新地佰與老地百一字之差，意為傳承老地百深厚文化底蘊，不斷創新。新地佰將秉持「中國式新生活」主題和「高品質、重文化、強吸引」的定位，囊括潮玩零售、國潮餐飲、藝術文化和高端辦公等多元業態。目前，一層與B1層商戶已開始營業，其他樓層商戶已完成簽約，即將入駐。B1層持續開展「京城新春美好生活薈」，數十家品牌商戶將為市民和遊客帶來多樣新春好物。

跨越70年，老地百曾是幾代北京人添置大件首選。歷經近十年改造，今朝亮相，讓不少趕著來嘗鮮的老顧客稱讚。「小時候就愛來地百，感覺什麼都有，東西特別全，今天再來一看，比那時候更豐富了。」家住西城的鮑女士說。「一條中軸線，一座北京城；一個新地佰，一段新征程。」新地佰在滿足百姓生活需求的同時，也為北京中軸線申遺助力。

北京 年改 建築

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