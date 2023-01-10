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大陸上月新增社融1.31兆 M2年增11.8%皆遜於預期
中國人民銀行（大陸央行）10日晚間，公布2022年12月金融數據，其中社會融資規模增量1.31兆（人民幣，下同），遜於預期的1.85兆，前值1.99兆。
12月M2貨幣供應年增11.8%，較前值12.4%回落0.6個百分點，且低於預期的12.3%。
此外，大陸12月新增人民幣貸款共計1.4兆元，預期值為1.2兆元，前值為1.21兆元。
人民幣存款方面，12月人民幣存款增加7,242億元，較2021年同期少增4,403億元。
2022全年大陸人民幣存款增加26.26兆元，較2021年多增6.59兆元。其中，住戶存款增加17.84兆元，非金融企業存款增加5.09兆元，財政性存款減少586億元，非銀行業金融機構存款增加1.38兆元。
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