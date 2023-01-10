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繼反制韓國後 傳大陸還暫停向日本旅客發放簽證

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌表示，少數國家執意針對中國大陸採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。(新華社)
大陸外交部發言人汪文斌表示，少數國家執意針對中國大陸採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。(新華社)

繼暫停簽發韓國公民前往大陸的短期簽證後，有消息指出，大陸也暫停向日本旅客發放簽證。據港媒引述日本共同社報導，日本當地旅遊業人士指出，中方已暫停向日本旅客發放簽證，這是在日本政府針對中國大陸入境旅客收緊入境檢疫措施後，中方對日本旅客實施的新入境管制。不過，報導並沒有說明中方將暫停簽發什麼簽證。

與此同時，大陸駐韓國大使館10日也發布通知，自即日起暫停簽發韓國公民赴大陸訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。通知並稱，上述措施將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

日本在本月4日宣布，從8日起加強針對自中國大陸入境旅客的防疫措施，包括要求從中國大陸直飛日本的乘客在登機前提供新冠檢測陰性證明。旅客入境時做的檢測也將改為精度更高的核酸檢測或抗原定量檢測。

對此，大陸外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會時表示，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施後，多國表態予以歡迎。但也有少數國家宣佈對來自中國大陸的旅客採取入境限制措施，對此中方以最大誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行充分溝通。

汪文斌並指，令人遺憾的是少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國大陸採取歧視性入境限制措施。對此中方堅決反對並採取對等措施。他也再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。

日本

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