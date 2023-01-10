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蘇州台胞 乘坐包位航班返鄉過年

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蘇州部分台胞坐上包位航班返鄉過年。（取自蘇州日報）
蘇州部分台胞坐上包位航班返鄉過年。（取自蘇州日報）

在蘇州的部分台胞，9日上午在蘇州市台辦、蘇州市台協和東方航空公司的歡送下，坐上包位航班返鄉過年。

蘇州日報報導，為幫助廣大台胞順利返鄉過年，返鄉過年，從去年10月開始，蘇州市台辦與多家航空公司協調，爭取在兩岸航班很少的情況下，為台胞返台提供包機或包位服務。

為做好此次集中包位返鄉服務，蘇州市台辦專門為台胞定制「新春禮包」，安排專車送機，協調東方航空公司開通綠色通道、開設專屬值機櫃檯、免費增加行李托運數量。

蘇州市台協會長謝清福表示，新春佳節是中華傳統節日，每逢佳節倍思親，為了讓在蘇州台商台胞順利返鄉過年，蘇州市台辦主動聯繫此次返台定向航班，還安排了送機包車服務，讓台商台胞能與家人團聚，共度佳節，這是在蘇州台商台胞的福祉。

謝清福指出，接下來，蘇州市台協將繼續開展會員走訪座談活動，瞭解台資企業經營發展情況，説明解決企業實際困難，落實好穩崗惠企政策措施，為廣大在蘇州的台企、台商、台胞提供更多優質、貼心、精準服務，解決台企台商台胞的困難事、煩心事。

2022年，蘇州與台灣兩地經貿往來呈現穩中有進、穩中向好的態勢，新設立台資企業400多家，實際利用台資逾人民幣10億元。

截至目前，全市累計批准台資企業超1.3萬家，實際利用台資逾350億美元。台資經濟在推動蘇州經濟增長、改善經濟結構、提升產業層次、增加財政稅收、擴大社會就業等方面發揮了重要作用。

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