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中鋼協預測 2022粗鋼產量10.1億噸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）副會長兼秘書長屈秀麗8日在北京舉行的第十八屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2022年會上表示，據中鋼協預計，2022年中國大陸粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2.2%。

中新社報導，數據顯示，2022年1月至11月，大陸累計生產粗鋼9.35億噸，同比下降1.4%，累計日產279.97萬噸。屈秀麗說，據中鋼協生產旬報預測，2022年12月，大陸全國粗鋼日產約242.51萬噸，環比下降2.4%。預計2022年全年大陸粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2300萬噸，降幅2.2%。 　2022年前11個月，大陸出口鋼材6194.8萬噸，同比增加0.4%；進口鋼材986.7萬噸，同比減少25.6%。屈秀麗說，預計2022年全年，大陸出口鋼材6800萬噸，同比增長1%。2022年大陸鋼材出口略有增長，主要是國際市場價格相對偏高。

據中鋼協監測，2022年前11個月，大陸全國鋼材平均價格指數122.78點，同比下降13.55%，預計全年鋼材價格波動幅度小於上年。 　展望2023年，屈秀麗表示，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果會持續顯現，2023年經濟運行有望總體回升，鋼材需求有望恢復。但是全球經濟面臨衰退風險，國際市場環境更加複雜，大陸鋼材直接和間接出口都面臨較大壓力。與此同時，資源能源環境制約持續，企業經營壓力較大。 　　

屈秀麗說，大陸鋼鐵行業已進入新發展階段，希望鋼鐵企業團結協作，攻堅克難，共同推動鋼鐵行業真正實現高質量發展。

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