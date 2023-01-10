2022年前3季 西北經濟增速 躍第一方陣

8日，由甘肅省社會科學院主編的《中國西北發展報告（2023）》披露，2022年前三季度，西北五省區經濟增速整體上躍升至中國大陸第一方陣。

中新社報導，《中國西北發展報告》（西北藍皮書）是大陸西北地區陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆五省區社會科學院聯合組織專家學者撰寫的，反映大陸西北地區改革發展的綜合性研究報告，是研究西北地區經濟社會發展中共同面臨的重大理論和現實問題的重要成果。

《中國西北發展報告》披露，2022年前三季度，一帶一路建設發展成效顯著，除陝西外，其餘西北四省區對外貿易增勢迅猛，均實現了兩位數增長，甘肅、寧夏、青海、新疆四省區進出口貿易總值分別為463.3億元（人民幣，下同）、199.5億元、31.3億元、1723.1億元，分別同比增長21.7%、66.2%、51.6%、55.6%，其中寧夏、新疆、青海進出口貿易總值同比增速居大陸前3位。

西北藍皮書首席專家魏學宏說，2022年前三季度，西北五省區工業生產保持較快增長，農業生產發展態勢向好，現代服務業較快增長，網上零售同比增長幅度較大，高技術產業投資快速增長，貨物進出口較快增長。

「2023年西北地區經濟社會發展將會面臨四個巨大發展機遇，綜合研判，經濟發展將繼續保持平穩增長態勢，地區生產總值增幅預計保持在5%-7%。」魏學宏建議，西北地區可通過推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，打造區域經濟增長極，同時促進西北區域旅遊新發展等方式，推動經濟社會高質量發展。