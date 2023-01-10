聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年前3季 西北經濟增速 躍第一方陣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

8日，由甘肅省社會科學院主編的《中國西北發展報告（2023）》披露，2022年前三季度，西北五省區經濟增速整體上躍升至中國大陸第一方陣。

中新社報導，《中國西北發展報告》（西北藍皮書）是大陸西北地區陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆五省區社會科學院聯合組織專家學者撰寫的，反映大陸西北地區改革發展的綜合性研究報告，是研究西北地區經濟社會發展中共同面臨的重大理論和現實問題的重要成果。

《中國西北發展報告》披露，2022年前三季度，一帶一路建設發展成效顯著，除陝西外，其餘西北四省區對外貿易增勢迅猛，均實現了兩位數增長，甘肅、寧夏、青海、新疆四省區進出口貿易總值分別為463.3億元（人民幣，下同）、199.5億元、31.3億元、1723.1億元，分別同比增長21.7%、66.2%、51.6%、55.6%，其中寧夏、新疆、青海進出口貿易總值同比增速居大陸前3位。

西北藍皮書首席專家魏學宏說，2022年前三季度，西北五省區工業生產保持較快增長，農業生產發展態勢向好，現代服務業較快增長，網上零售同比增長幅度較大，高技術產業投資快速增長，貨物進出口較快增長。

「2023年西北地區經濟社會發展將會面臨四個巨大發展機遇，綜合研判，經濟發展將繼續保持平穩增長態勢，地區生產總值增幅預計保持在5%-7%。」魏學宏建議，西北地區可通過推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，打造區域經濟增長極，同時促進西北區域旅遊新發展等方式，推動經濟社會高質量發展。

新疆 人民幣

延伸閱讀

英國擬禁用一次性塑膠餐具 每年可減少50億件垃圾

感謝軍方長期協助後送 金門縣長陳福海慰問贈加菜金

北部先回暖再轉冷 15日冷氣團南下低溫探14度

亨泰光去年營收創歷史新高 擬進軍陸平價OK鏡市場

相關新聞

人民幣升破6.8 轉多頭行情

隨著大陸國內經濟復甦預期升溫，同時美國聯準會升息預期放緩，人民幣對美元匯率開年以來強勢反彈，在今（2023）年首個交易日...

海南自貿港重點園區 年營收估增20%

大陸海南省發展和改革委員會8日發布數據顯示，2022年海南自貿港13個重點園區主要經濟指標逆勢上揚，預計全年實現營業收入...

最牛地級市 蘇州去年GDP再破2兆

中國大陸各地陸續公布2022年經濟成績單。江蘇省蘇州市地區2022年生產總值預計達2.4兆元（人民幣，下同），位居大陸全...

大灣區最大「菜籃子」 賀州續建萬畝蔬菜基地

廣西賀州市官方8日介紹，今年賀州將加快5個萬畝設施蔬菜基地建設，新認證一批粵港澳大灣區「菜籃子」基地、廣西出口（供港）和...

深耕長三角 青年企業家獲肯定

「長三角地區經濟活躍地帶是我們的重點部署區域，數據排名顯示長三角地區銷量和消費水平最高。」2022年度中國長三角新銳青年...

2022年前3季 西北經濟增速 躍第一方陣

8日，由甘肅省社會科學院主編的《中國西北發展報告（2023）》披露，2022年前三季度，西北五省區經濟增速整體上躍升至中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。