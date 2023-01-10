深耕長三角 青年企業家獲肯定

「長三角地區經濟活躍地帶是我們的重點部署區域，數據排名顯示長三角地區銷量和消費水平最高。」2022年度中國長三角新銳青年企業家獎項的獲得者之一、更酷科技（上海）有限公司總裁趙加雄說，公司在江蘇鹽城設立了3000餘平方公尺的生產基地，到上海只需要2小時左右高鐵，交通便利。

中新社報導，到了鹽城以後，趙加雄在招聘過程中發現當地沒有接觸過這樣的產品，所以也注重去培養當地人才，讓他們從基礎工種提升為技術類人才。

在江蘇嘗到甜頭，趙加雄未來計畫再在長三角地區開設一個新生產基地。「我覺得不論是從長三角地區經濟消費角度來看，還是從人才培養和補充角度來看，這都是一個長三角城市之間很好的互動、互補，未來我會繼續在這個領域深耕，助力長三角一體化高質量發展。」

8日，第十五屆中國長三角青年企業家高峰論壇在線上舉辦。論壇公布了2022年度中國長三角青年企業家領袖、傑出青年企業家、新銳青年企業家獲獎名單。

作為大陸戶外巨屏傳媒領域的拓荒者，畢業於上海交通大學的李定真2009年創辦濱江星傳媒並運營外灘之窗大屏，走出了一條具有上海特色的城市立面景觀打造和運營的創新之路。如今，外灘之窗已從單純樓體亮化工程變為上海城市文化地標。

此番獲得2022年度長三角傑出青年企業家讓李定真覺得榮幸，伴隨的是多一份責任。「作為長三角青年企業家的代表，我會繼續用好上海龍頭優勢，將模式、內容複製到長三角城市，藉助長三角進行延伸，提升大陸城市景觀的數位化、智能化，讓光影點亮城市。」

「此次能獲得2022年度長三角新銳青年企業家，榮幸之餘感到責任更重，我會和其他青年企業家跨界合作，推動長三角一體化高質量發展。」90後的南逸在綠色能源發展方面的創業路進入了第8個年頭。

2015年，南逸從海外留學回大陸，借一帶一路倡議東風及發展新能源的利好政策，他成立寰泰能源股份有限公司，目前已相繼在中亞、東歐、南亞等地開拓業務。