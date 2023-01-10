最牛地級市 蘇州去年GDP再破2兆

中國大陸各地陸續公布2022年經濟成績單。江蘇省蘇州市地區2022年生產總值預計達2.4兆元（人民幣，下同），位居大陸全國第六，也是2兆「俱樂部」中唯一地級市。

第一財經報導，蘇州市十七屆人大二次會議召開。今年的蘇州市政府工作報告顯示，2022年蘇州地區生產總值預計達2.4兆元，今年的經濟增長目標擬設為5%左右。

作為「最牛地級市」，2021年蘇州的GDP超過2.27兆元，位居大陸全國第六。

目前GDP超2兆的城市已經達到7個，分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州和成都。

2021年蘇州全社會研發投入達888.7億元，比廣州多出約7億元，上升至大陸第四，高新技術企業數量僅比廣州少270家，位居第五。2022年，蘇州繼續加快轉型升級，研發投入和高新技術企業繼續保持快速增長。

蘇州市政府工作報告顯示，2022年全社會研發投入占地區生產總值比重接近4%；蘇州新認定高新技術企業達到5531家，總量達到1.34萬家，高層次人才達到34萬人。此外，蘇州新增境內外上市公司29家，總數達到241家。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，蘇州近年來經濟轉型升級走在地級市前列，吸引不少大學院校落戶，加快科創補弱點。同時，蘇州的製造業十分發達，包括生物製藥、積體電路、人工智慧等製造產業十分突出，在製造業升級的過程中，研發投入的規模非常大。