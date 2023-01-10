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大灣區最大「菜籃子」 賀州續建萬畝蔬菜基地
廣西賀州市官方8日介紹，今年賀州將加快5個萬畝設施蔬菜基地建設，新認證一批粵港澳大灣區「菜籃子」基地、廣西出口（供港）和供深農產品示範基地。
中新社報導，位於廣西東部的賀州市，地處桂、粵、湘三省（區）交界，水土光熱充足，有「百年菜鄉」之稱。全市累計建成20個粵港澳大灣區「菜籃子」生產基地，每年約有七成蔬菜、五成生豬等供應大灣區市場，成為大灣區「菜籃子」。
據賀州市市長彭代元介紹，目前賀州市萬畝設施蔬菜發展提速，標準化設施蔬菜大棚面積、粵港澳大灣區「菜籃子」基地數量保持廣西第一。
彭代元稱，今年，賀州市將大力發展香芋全產業鏈、萬畝設施蔬菜、設施養殖等現代設施農業，計畫建成高標準農田13.8萬畝，發展香芋種植面積20萬畝，力爭生豬出欄200萬頭以上，同時發展預制菜產業，力爭打造5個以上自治區級現代特色農業示範區。
近年來，賀州全面融入和服務粵港澳大灣區建設。2022年，賀州市推進蒼昭等6條高速公路建設，新引進粵港澳大灣區項目103個，建設廣西東融先行示範區納入粵桂兩省（區）合作高質量發展戰略。
賀州市享有粵港澳美麗「後花園」之譽。彭代元表示，該市將以獲評「中國溫泉之城」、黃姚古鎮景區升級國家5A級旅遊景區為契機，推動文旅產業復甦提升，將深化與大灣區重點城市合作，開展「粵桂畫廊」系列文旅活動，努力打造粵港澳大灣區康養旅遊首選地。
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