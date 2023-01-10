海南自貿港重點園區 年營收估增20%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
海南官方預計自貿港重點園區2022年營收增長兩成。圖為海口新海港客運綜合樞紐項目。（新華社）
海南官方預計自貿港重點園區2022年營收增長兩成。圖為海口新海港客運綜合樞紐項目。（新華社）

大陸海南省發展和改革委員會8日發布數據顯示，2022年海南自貿港13個重點園區主要經濟指標逆勢上揚，預計全年實現營業收入1兆6226億元（人民幣，下同），同比增長20%。

中新社報導，海南自貿港13個重點園區分佈全島，成為推動海南自貿港建設的示範區和試驗區、自貿港政策的主要承接地、封關前壓力測試的主戰場和壓力測試成果的展示區。 　　

海南省發展和改革委員會公布的數據顯示，2022年海南自貿港重點園區主要經濟指標表現良好，預計全年固定資產投資同比增長7%，實現稅收同比增長18%。 　海南正在加快自貿港重點園區的產城融合步伐，財政大力支持園區內五網基礎設施，以及醫院、學校等公共服務設施建設。此外，園區還通過投融資模式創新，撬動社會資本投入建設。

目前，海南全省已形成13個自貿港重點園區、11個省級園區和5個市縣級園區組成的三級園區發展體系，其中重點園區發力石化新材料、風電及相關製造、數位經濟、生物醫藥、綠色建築等產業集群。 　　

海南省發展和改革委員會表示，該省將推動園區發揮平台公司投融資功能，減少對政府財政的依賴。加大對石化新材料、醫藥製造、風電及風電製造、裝配式綠色建築、元宇宙、數位經濟等產業項目的招商力度。

綠色建築 人民幣

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