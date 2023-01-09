高盛：MSCI中國指數或再漲15%

知名投行高盛最新觀點認為，MSCI中國指數或將再漲15%。高盛策略分析師劉勁津團隊9日表示，得益於一些政策，MSCI中國指數或將再漲15%，高盛將MSCI中國指數12個月目標價從70上調至80，理由是低估值以及在房地產、互聯網等領域發生的轉變。

澎湃新聞報導，隨著中國防疫政策的優化，交易員紛紛重返市場。對房地產行業的支持措施也起到額外的提振作用。高盛的統計顯示，MSCI中國指數在2023年第一個交易周上漲8%，這是自1995年以來的最佳開局。

劉勁津團隊表示，放眼全球，2023年中國在增長、政策和通膨周期方面看來都處於有利地位，當前的市場大環境讓我們相信，繼續低配或做空中國大陸股票的不利風險明顯高於做多。

該團隊認為，從全球的角度來看，MSCI中國指數估值比高盛的宏觀驅動目標低10%左右，海外共同基金在中國配置上的權重仍明顯落後於基準權重，對沖基金在自2021年初以來削減50%以上的曝險後剛剛開始增加中國曝險，興奮情緒加上政策，可能會進一步推動外資流向中國大陸股市。

事實上，MSCI中國指數已較2022年10月的低點區域攀升約46%，其中2022年11月上漲29%，為1999年7月以來最好的月度回報率。儘管如此，高盛仍然預計MSCI中國指數會進一步上漲。

劉勁津團隊指出，首先，從價格和估值來看，大陸股市復甦的起點很低。2022年10月31日，MSCI中國指數的市盈率達到8.1倍，反彈將該指數的市盈率推高至11倍，與過去5年平均水平大致相當，但仍比2022年開始時低7%。其次，過去幾個月以刺激需求、保交樓和開發商融資需求為重點的住房政策措施為市場提供了有效支撐，並降低了股票估值的左尾風險。此外，針對互聯網行業已放緩至支持領域，與最近加速審批版號和恢復金融科技公司的資本市場活動一致，可能有利於TMT（電信、媒體、科技）股票。

行業方面，高盛看好兩方面的投資機遇：一是戰術利好，另一方面是與長期政策目標有良好關聯的戰略領域。高盛稱繼續維持消費服務、耐用品、醫療保健服務、線上零售和Semi（半導體）行業的增配評級。

值得關注的是，新興市場股市勢將邁入牛市，圍繞樂觀情緒和美元走軟助推股市上漲。