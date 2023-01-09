陸拚基建救經濟 地方專項債配額或擴至人民幣3.8兆

彭博社引述消息指，大陸中央正討論擴大今年地方專項債配額至創紀錄的人民幣3.8兆元（約新台幣16.9兆元），並考慮將財政赤字目標定在3％左右，高於去年的2.8％。

專項債券是大陸地方政府為了建設某專項具體工程而發行的債券，專項債券主要投向有一定收益的項目，也是地方政府基建投資的主要資金來源。

報道指出，北京決定為擺脫三年疫情限制、房地產市場危機提供更多財政和貨幣政策支持，經濟學家預計這將有助於推動今年接近5％或更高的經濟增長。

大陸財政部部長劉昆近日表示，將指導地方做好專項債券項目儲備和前期工作，進一步提高項目儲備質量，優先支持成熟度高的項目和在建項目；加強項目實施進度跟蹤，對專項債資金下達項目單位後一年仍未實際支出的，調整用於其他項目或者收回，盡快形成實物工作量。

大陸前財政部部長樓繼偉此前則公開建議，地方專項債不必納入赤字，但必須用於有一定收益的公益性投資項目，考慮到這類項目已經不多，2023年地方專項債限額可以適度增加，其中一部分可以繼續用於化解地方隱性債務存量。