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銷售回溫？特斯拉中國交車日期延後一周

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
特斯拉大降價後，銷售可能已回溫。圖為大陸民眾觀看Model Y休旅車（ 中新社）
特斯拉大降價後，銷售可能已回溫。圖為大陸民眾觀看Model Y休旅車（ 中新社）

特斯拉大降價後，銷售可能已回溫，在上周五大幅下調MODEL 3和MODEL Y在大陸起售價後，特斯拉中國官網9日顯示，MODEL Y部分車型的預計交付日期已延後至少一周，這通常代表訂單大量湧入，導致交車延後。

路透報導，特斯拉中國官網的汽車訂購頁面顯示，MODEL Y後輪驅動、長續航版的預計交付日期由之前的1-4周延長至2-5周，高性能版的交付預期仍為1-4周；MODEL 3的兩款車型的預計交付日期亦保持在1-4周。

在銷量創下五個月來新低後，特斯拉中國上周五宣布大幅下調MODEL 3和MODEL Y起售價，該次降價幅度分別高達人民幣3.6萬元和2.9萬元，並創下歷史最低價格。

而在去年底購買特斯拉汽車並錯過額外折扣的大陸車主則出現一連串抗議，他們正在等待公司回應他們的補償訴求。

特斯拉 人民幣

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