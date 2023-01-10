陸5G普及率 拚後年逾50%

大陸工信部旗下的中國信息通信研究院（簡稱中國信通院）預測，大陸5G用戶在2025年將首度超過4G用戶達到9億戶以上，5G個人用戶普及率將超過56％，而且大型企業的5G滲透率也將超過50％，屆時將創造新里程碑。

數據顯示，截至2022年11月底，大陸累計開通5G基地台總數達228.7萬個，占全球5G基地台總數的60％以上；5G用戶滲透率達32.2%，較2021年底提升10.6個百分點，5G行動電話用戶達5.42億戶。

中國信通院昨（9）日發布《中國5G發展和經濟社會影響白皮書（2022年）》顯示，2023年5G將繼速規模化發展，2、3、4G使用者加速向5G轉移，2025年5G用戶滲透率將超過50％。

白皮書顯示，5G帶動大陸經濟社會發展作用持續增強，預計2022年5G將直接帶動經濟總產出人民幣1.45兆元，直接帶動經濟增加值約人民幣3,929億元，分別比2021年增長12％、31％。

中國信通院預計未來二至三年內將實現5G的個人終端應用和數位內容的創新突破，而且全球行動用戶數在2022年將超過85.8億戶，預計2025年將達到91億戶；預計2025年全球5G移動用戶數將突破23億戶，在全球移動用戶數占比接近三成。

此外，中國信通院指出，下一代6G技術也將會在2023年形成初步技術架構。