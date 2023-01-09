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繼iPhone 15顯示屏訂單後 傳京東方可能將生產Apple Watch面板

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市場分析師Jeff Pu在一份備忘錄中指出，蘋果2024年推出的Apple Watch將改用Micro-LED面板，已經在開發階段，並已向廠商下達Micro-LED屏幕訂單。（路透）
市場分析師Jeff Pu在一份備忘錄中指出，蘋果2024年推出的Apple Watch將改用Micro-LED面板，已經在開發階段，並已向廠商下達Micro-LED屏幕訂單。（路透）

集微網消息，據外媒報導，市場分析師Jeff Pu在一份備忘錄中指出，蘋果2024年推出的Apple Watch將改用Micro-LED面板，已經在開發階段，並已向廠商下達Micro-LED屏幕訂單。由於三星目前不生產小型設備Micro-LED面板，因此該面板可能將由京東方提供。

據悉，三星通過提供OLED顯示屏和存儲晶片，從蘋果那裡獲得了大量業務。這也包括用於Apple Watch的OLED面板。然而，若蘋果為下一代Watch Ultra配備Micro LED顯示屏，三星可能會失去蘋果的大量業務。

據悉，三星目前不為小型設備生產Micro LED顯示屏，僅生產主要用於電視等的大屏設備。因此分析師認為，搭載Micro-LED面板的Apple Apple Watch由三星量產的可能性不大，目前還不清楚這家供應商的信息。不過，鋻於蘋果增加了京東方的屏幕供應，Micro-LED面板大概率會由京東方生產。

不久前，蘋果分析師郭明錤發推文表示，京東方已擊敗三星，取得2H23新款iPhone 15與15 Plus大部分顯示屏訂單。若未來數個月開發與生產順利，京東方將是2H23 iPhone 15與15 Plus最大屏幕供應商，供應比重約70%（三星比重約30%）。對此京東方董秘辦人士表示，公司在持續對蘋果等客戶資源進行拓展或加深合作，目前不便對單一客戶信息進行過多透露，具體以公告為準。

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