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傳12月部分中國客戶接受三星存儲晶片漲價
集微網消息，在產業展望保守之際，先前業內一度傳出三星電子準備將12月3D NAND報價調漲10%。據台媒電子時報報導，相關供應鏈業內人士透露，三星內部消息稱，12月有部分中國客戶接受漲價。
不過TrendForce在其最近的報告中表示，隨著供應商減產生效，預計第一季度NAND閃存平均售價將從上一季度的20-25%下降到10-15%。機搆表示，NAND閃存芯片製造商已開始縮減產量，以防止市場進一步的價格競爭。
衆所周知，2022年NAND Flash價格跌跌不休，3D NAND Wafer價格跌至現金成本線，此次三星成功漲價，這証明NAND市場離復囌不遠。而未來價格能否穩定，仍有待觀察。機搆也評價，與DRAM相比，NAND閃存具有更多的價格彈性需求。
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