印度要開首家蘋果旗艦店？ 傳蘋果開始招聘相關員工

蘋果公司希望在印度擴張，即在中國之外的地方進行製造以分散風險。據金融時報報導，蘋果在印度招聘員工，計劃開設第一家旗艦店。

據報導，蘋果已開始在印度招聘零售店員工，並計劃填補許多其他職位，準備一季度在全球第二大智慧型手機市場——印度開設其首個旗艦店。上周五，蘋果的招聘頁面列出了12個不同職位類型的空缺，試圖填補印度境內的不同地點，包括技術專家，業務專家，高級經理，商店負責人和「天才」。

許多職位描述直接涉及旗艦零售業務。這12個職位類型空缺意味著數百個就業機會，一個相對標準的Apple Store至少有100名員工，旗艦店最多可以有1000名員工。蘋果網站上的一些職能，如「市場領導者」，描述了跨蘋果商店的管理團隊，這意味著除了業界透露的22000平方英尺的地點之外，還有幾個地點正在建設中，最早將於3月在孟買開業。

另外，孟買和新德裡至少有五名員工宣佈在領英已經確認到Apple Store就職。其中一人宣佈他們被任命為“首蓆天才”，這被描述成一個面對客戶的技術支持角色。而另一人則說她被任命為高級經理。還有一個小細節，蘋果印度招聘主管雷努·塞萬蒂（Renu Sevanthi）點贊了社群網站上的幾條公告。

蘋果就是否在印度開設第一家專營店尚未發表評論。但在2020年2月，蘋果CEO庫尅告訴投資者，蘋果商店將在次年擴展到印度，並表示他不滿足於將零售銷售留給特許經營合作夥伴。

報導評論，此次擴張對蘋果來說非常重要，因為它試圖在中國以外的地方實現製造多元化，並為蘋果在印度的新興生產業務提供動力。供應鏈專家表示，蘋果希望控制客戶體騐的各個方面，而要實現這個目標的方式，就是從蘋果設計的手機晶片到蘋果商店的零售店員。

此前有報導稱，印度塔塔集團（Tata）在南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）生產iPhone外殼，計劃擴大其業務規模，為蘋果提供更廣泛的組件，印度工業集團尚未對此發表評論。

雖然蘋果在印度的市場份額僅為5%，但它正在快速增長，並以40%的銷售額領先高端市場。