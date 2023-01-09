投資公司：更多中國公司將從台灣iPhone組裝商手中奪走訂單

投資公司Kirkland Capital董事長兼CEO Kirk Yang日前在CNBC的Squawk Box Asia 節目中表示：中國大陸公司在iPhone組裝方面的競爭力越來越強。所以這就是你會看到越來越多的中國大陸公司從台灣電子公司手中搶走市場的原因。

據悉，蘋果最大的供應商鴻海，正面臨來自中國大陸立訊精密的競爭，消息稱立訊精密獲得了在中國大陸生產高端iPhone的訂單。

蘋果一直在努力使其供應鏈多元化，12月初有消息稱，蘋果公司已在近幾周加快推動把部分生產移出中國大陸的計劃，要求供應商更積極規劃將組裝移往印度和越南等地，並尋求減少對鴻海集團等台灣組裝廠的依賴。

Kirk Yang認為立訊精密等中國大陸公司將來更具優勢，他們可能比非中國大陸公司更容易雇用人員並獲得更好的稅收優惠。在本地公司學會如何以更便宜的價格生產質量相似的產品之後，他們將搶佔市場份額。