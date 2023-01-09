汕頭300企業 赴港玩具展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東汕頭市「百企千人」赴港參展活動——2023年「粵貿全球」首團澄海企業出發儀式7日舉行。約300家汕頭市玩具企業將參加於1月9日至12日舉行的香港玩具展，參展人員超過千人，展位約900個。

新華社報導，香港玩具展是亞洲最大的玩具博覽會，目前已成功舉辦了48屆。汕頭澄海有「玩具之都」的美稱。除了企業參展，經貿代表團還將在香港舉辦2023年汕頭經貿投資及玩具產業推介會暨第22屆澄海玩博會發布會，推進兩地玩具產業對接，加大培育本土展會。

廣東森寶文化實業有限公司總經理林澤哲攜近150款產品參展，心情難掩激動。「我們提前邀約好了東南亞、歐洲等地的意向客戶在香港當面溝通，推進合作。」他說，隨著定制類訂單、新型零售等新趨勢上升，相信今年收穫一定不錯。

千封郵件不如見上一面，境外參展讓企業更貼近市場一線、搶抓合作機遇。汕頭市信必達早教科技有限公司負責人袁壽奇說：「香港玩具展吸引不少國際採購商、品牌供應商，我們借此增進同行交流，了解新材料、新工藝，促進開發創新，同時尋找更多跨境電商在內的合作商機。」

隨著大陸優化調整疫情防控政策，企業積極「走出去」，開拓更多新市場。「我們對這次展會期待很大，希望結交新客戶，開拓新市場。」

據了解，展會結束後，汕頭市參展企業將把展示的玩具展品捐贈給香港澄海同鄉聯誼會，再由香港澄海同鄉聯誼會轉贈給香港的兒童福利機構。

香港 廣東 聯誼

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