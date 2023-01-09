烏魯木齊拚發展 釋創業創新潛力

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據新疆烏魯木齊市「強信心、穩增長、穩就業、促發展」記者會消息，該市計劃在未來3年新增市場主體約10萬戶，至2025年底全市市場主體突破49萬戶。截至2022年底，烏魯木齊市市場主體為39.12萬戶。

中新社報導，烏魯木齊市公布了穩增長、穩就業、促消費、培育市場主體、增加低收入群體收入等系列政策。包括《烏魯木齊市市場主體培育三年行動方案（2023—2025年）》《烏魯木齊市支持個體工商戶發展的若干措施》《烏魯木齊市低收入群體就業創業增收三年行動計劃》。

烏魯木齊市市場監管局局長王松原表示，受外部環境的影響，當前烏魯木齊市市場主體在發展上出現了新設企業增速放緩、企業生產經營難、生命周期較短、結構不盡合理等問題。為此，烏魯木齊市為各類市場主體量身定制了上述一系列政策措施，力求最大限度釋放出創業創新潛力，推動市場主體加速湧現。

《烏魯木齊市市場主體培育三年行動方案（2023-2025年）》從培育提升科技型企業、培育工業和建築企業、培育服務業市場主體、培育農業市場主體、支持中小微市場主體和個體工商戶發展、加大招商引資力度等6個方面提出31項重點任務，支持各類市場主體發展。

王松原還說，市場主體的發展離不開好的營商環境，烏魯木齊市還將在推動登記註冊便利化、降低登記註册門檻、深化證照分離改革等方面持續優化營商環境。

在培育工業企業方面，烏魯木齊市工業和信息化局局長李鴻祥稱，未來3年，烏魯木齊市通過市場主體培育行動，力爭規模以上工業企業突破580家。

烏魯木齊 創業 新疆

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