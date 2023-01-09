先進製造業百強市 四川德陽上榜

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽製造業底蘊深厚，圖為東方電機大型清潔能源裝備重型製造數位化車間。圖／本報四川德陽傳真
德陽製造業底蘊深厚，圖為東方電機大型清潔能源裝備重型製造數位化車間。圖／本報四川德陽傳真

賽迪顧問日前發布「先進製造業百強市（2022）研究報告」（簡稱「報告」）。根據最新公布的先進製造業百強市名單，四川省德陽市榜上有名，位列第58位，躋身榜單發展期城市，在此次四川上榜的4個城市中排名第二。

「報告」將百強城市分為躍升期、擴張期、發展期、起步期4類，其中發展期城市主要是2022先進製造業百強市第30至58名。「報告」顯示，發展期、起步期城市加快產業轉型升級步伐，提升產業鏈供應鏈競爭能力，在融合發展、經濟帶動、綠色集約等領域取得一定成績，為下一步快速提升奠定良好基礎，發展潛力與日俱增。

德陽製造業底蘊深厚，大陸60%的核電產品、50%的大型電站鑄鍛件、40%的水電機組、30%的火電機組和汽輪機均由德陽製造。還有以8萬噸模鍛壓機、「華龍一號」、CAP1400、巨型水電裝備、10MW海上風電機組和50MW重型燃氣輪機為代表的一批「國之重器」，也在德陽誕生。按照發展規劃，到2025年，德陽將基本形成輕重工業更加平衡、優勢產業和新興產業多元銜接的現代產業體系，加快打造大陸一流、西部領先的製造強市。

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