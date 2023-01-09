民營經濟人士 看好陸今年發展

2022中國民營經濟年會7日在北京舉行，與會專家和民營經濟人士認為，2023年中國大陸經濟將呈現明顯上升走勢，民營經濟要化危為機、提振信心，進一步弘揚企業家精神，為社會發展作出貢獻。

中新社報導，2022年中共中央經濟工作會議強調，切實落實兩個毫不動搖，要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來。華夏新供給經濟學研究院創始院長、經濟學家賈康在發言中表示，中共中央對於支持民營經濟發展具有明確的問題導向，對於社會上存在的不正確討論及時糾偏、亮明態度。

賈康表示，2023年大陸經濟將會有明顯上升走勢，應抓住時機提振市場、特別是民營企業的信心，在各行業領域推進高質量發展，宏觀經濟政策、財政政策和貨幣政策更好增效，有針對性緩解中小微企業在疫情中受到的衝擊。他同時表示，面對風險挑戰，應營造企業家健康成長環境，加大對民營企業廣泛參與的製造業轉型升級支持力度。

談及如何弘揚企業家精神，大陸全國工商聯常委、新東方教育集團創始人俞敏洪表示，應理解時代的需要，知道如何使企業和社會共同進步；企業家不等同於生意人，企業家的使命感體現在價值觀，應為民造福、為國爭光。

中國民間商會副會長、北京葉氏企業集團董事長葉青認為，社會化大生產要求企業強化協作觀念。民營企業應堅持共建共享的發展理念，在企業內部切實維護職工的權益，提高職工待遇。

大陸全國工商聯副主席、奧盛集團董事長湯亮表示，面向中國式現代化，企業應尤其重視科技創新的推動作用，科技創新應是實打實的企業發展戰略。而在科技創新中，產品質量落腳點，也是企業的生命線；人才是第一生產力，沒有人才，科技創新只能淪為一句空言。