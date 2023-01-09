遼寧省經貿團 德奧瑞士招商

遼寧省商務廳組織政府代表和企業家共110餘人的代表團，於7日出訪德國、瑞士、奧地利等國開展經貿活動。

中新社報導，歐洲是遼寧省重點外資來源地。截至目前，歐洲國家和地區在遼寧省累計設立外商投資企業2605家，累計使用外資165.5億美元。

2022年1月至11月，歐洲實際進資39.2億美元，同比增長2338.5%。

據介紹，此次出訪活動將通過登門拜訪、座談交流、舉辦推介會等形式和歐洲工商界新老夥伴深度對接，聚焦智能製造、新材料、輸變電裝備等產業領域，加大遼寧省同歐洲重點企業的合作力度，將遼寧省打造成為歐洲海外投資窪地。

活動期間，代表團將重點拜會德國巴符州經濟部、巴符州輕量化局、瑞士大蘇黎世區經濟促進署、奧地利聯邦商會等政府、商協會機構。將舉辦遼寧—德國企業推介交流會，向德國企業全面展現遼寧省良好形象，吸引更多國際知名企業來遼投資。還將拜訪思愛普集團、汪克爾航空飛機公司、德贏科技等重點企業，積極開展對接洽談，推動雙方合作。

同時，遼寧將跟進並推進賀利氏石英產品生產項目、盤錦綠色發展暨雙碳創新中心建設項目、Equator水陸兩用電動飛機的測試研發中心、阜新渦噴發動機引進項目、奧地利格里勒高壓電線生產項目等一系列重點招商引資項目，力爭項目盡快落地。

此外，遼寧東元國際商貿、遼寧紫竹集團和瀚圓進出口有限公司等一批遼寧外貿企業將與歐洲客戶開展對接，積極搶抓外貿新訂單。

遼寧省商務廳相關負責人表示，該省經貿代表團將進一步傳導遼寧同歐洲加強合作的強烈信號，增強歐洲企業來遼投資信心，帶動該省各市組團「走出去」開展招商活動，在遼寧迅速掀起對歐合作熱潮。