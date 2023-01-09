港府：最快年中加入RCEP

香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺7日表示，香港特區在去年1月已申請加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），根據規定，在提交申請的18個月內有機會成為成員，所以最快今年年中可以加入，但要視乎實際情況。

香港中通社報導，當日，丘應樺在電台節目中表示，RCEP是全球最強的經濟體，目前香港已經爭取了很多RCEP內的東協成員國支持，會繼續努力爭取其他成員國支持，希望香港能夠盡快順利加入。

丘應樺當日下午啟程訪問越南。他說，越南的經濟發展強勁，很多港商在當地投資。他會與當地商界探討合作機會，吸引投資者來港投資，亦期望爭取越南支持香港加入RCEP。

香港與中國大陸已首階段通關，他表示，逐步有序通關可吸引大陸企業到香港，亦可讓外地企業經香港進入大陸，相信通關對香港經濟增長有正面效益，但仍要視乎全球經濟情況等一籃子因素。

丘應樺說，隨著香港放寬防疫限制，有些早前轉場到外地舉行展覽的參展商，主動聯絡香港，希望能重返香港，相信未來將有許多展覽在港舉行。