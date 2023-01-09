中國社科院副院長：財政安全是底線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國社科院副院長、學部委員高培勇7日出席一場論壇時強調，當前宏觀經濟政策抉擇最重要的一條就是要把財政安全放在更加突出的位置，財政安全是最底線的安全，要在財力配置、財政的調度空間上留足後手。

中新社報導，當天，由中國人民大學中國資本市場研究院、國融證券股份有限公司主辦的第二十七屆（2023年度）中國資本市場論壇在北京舉辦。

高培勇在論壇上表示，宏觀經濟政策運行可能帶來各個方面的成本，其中最大的成本就是安全。就財政政策而言就是財政安全，就貨幣政策而言就是金融安全，所以底線思維非常重要，不能以犧牲安全為代價換取政策目標的實現。 　　

在他看來，當前最重要的一條就是要把財政安全放在更加突出的位置，如果以底線思維提前推演今年的財政收支預算和赤字安排，一方面，要確保今年一季度財政政策力度同去年四季度銜接，不能大起大落、忽上忽下；另一方面，要跳出當期看長遠，從最壞處著眼，為應對可能發生的突發事件和可能出現的困難預留足夠的財政空間。

在財力配置上、財政的調度空間上要留足後手。

「要堅持在統籌發展和安全、牢牢守住安全底線的前提下，通過適當的宏觀政策配置，熨平宏觀經濟的波動，為發展創造穩定、安全、可預期的良好環境，進而形成全面可靠的發展安全保障體系。」他說。

資本市場 北京

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