中國核酸企業大裁員 工人與警方爆發沖突
（德國之聲中文網）綜合法新社及香港《星島日報》報道，中國放棄清零政策導致核酸檢測產業大受影響，社媒上流傳的視頻顯示，重慶市一家生產核酸試劑的工廠周六（1月7日）爆發抗議活動，工人與警方發生沖突。
《星島日報》報道稱，生產核酸檢測試劑盒、全自動核酸提取儀的重慶大渡口中元匯吉藥廠疑似因生意暴跌裁員，員工進行大規模示威，並且出現打砸行為。警方出動警力到場維穩後，雙方爆發沖突。
中元匯吉生物技術股份有限公司的官網顯示，該公司是一家專業從事體外診斷試劑及儀器研發、生產、銷售和技術服務於一體的高新技術企業，公司總部大樓和制造中心位於重慶市大渡口區。
社媒上則有貼文指出，該工廠拖欠薪資，並在1月6日突然宣布裁員數千人，其中許多人是近期聘雇的「臨時工」。
法新社引述的網絡視頻顯示，抗議者對一群身穿制服的人拋擲箱子，箱中飛散出疑似是快篩試劑的物品。另一個夜間拍攝到的視頻畫面顯示，抗議人群與一排警察對峙，擴音器傳出警告聲，指其行為「涉嫌擾亂公共秩序」，要求他們「停止違法活動」。視頻發布者附帶說明稱，許多工人沒有拿到工資。
法新社致電中元匯吉藥廠但無人回應。當地警察部門則拒絕置評。
推特用戶「李老師不是你老師」發布了多段網友投稿的相關視頻，在其中一段視頻中，工人們向防爆警察投擲雜物，場面混亂。另有畫面拍攝到工人進入廠房打砸。網絡上還有視頻及貼文指出，工廠員工與資方和中介發生激烈沖突，有人受傷送醫。這些視頻無法獲得獨立核實。
一名上傳視頻的男子表示，所有工人的訴求「本質上都是經濟」。他強調抗議的背後沒有政治動機。
法新社無法確認視頻拍攝時間，但社交媒體上許多用戶表示，抗議發生在周六晚間到周日早晨。此外，通過定位技術判斷，視頻畫面拍攝到的棕色與白色相間的建築，與重慶大渡口的中元匯吉藥廠此前的照片相符。
關鍵字「重慶大渡口藥廠」周日在微博上似乎已遭到屏蔽，僅余下一個周六發的貼子寫著:「#重慶大渡口藥廠# 發現一個有意思的話題。」
抖音上一段視頻顯示，重慶工業園區內的一條道路上散落抗原試劑。視頻標題寫道：「消息人士指勞資糾紛引發沖突」，但這段視頻數小時後就被撤下。
盡管官方極力鎮壓，勞資糾紛以及針對個別公司的抗議活動在中國仍經常發生。
蘋果iPhone代工廠富士康的鄭州園區去年底也發生暴力抗議事件，廠區員工因不滿新冠隔離限制以及勞資糾紛，與介入的警方發生沖突。
去年11月，中國的嚴格新冠防疫限制在全國各地引發多年來最嚴重的抗議潮，大批民眾上街反封控和強制新冠檢測。在抗議活動爆發不久後，中國政府開始松綁防疫政策。
（法新社、星島日報）
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