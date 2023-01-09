浦東新區15法規 助產業轉型升級

上海市人大常委會7日披露，自2021年9月以來，15部浦東新區法規先後頒布，引領營商環境進一步優化，助推產業發展轉型升級，驅動激發創新活力，促進提高綠色轉型發展水平，支撐城市治理效能得到提升。

中新社報導，這15部法規的主題涵蓋優化營商環境、推動產業升級、促進自主創新、發展綠色生態、深化城市治理五大板塊。

《上海市浦東新區深化一業一證改革規定》（簡稱一業一證法規）明確了行業綜合許可一證准營，大幅降低行業准入成本。浦東新區人大常委會方面當日表示，自2021年10月1日起，一業一證法規施行，餐飲等10個行業辦理相關事務的時限從95個工作日壓縮至5個工作日；辦理時限從95個工作日壓縮至5個工作日；填報要素從313項壓縮到98項，辦證效率大幅提升。

《上海市浦東新區促進張江生物醫藥產業創新高地建設規定》（簡稱生物醫藥法規）適度變通生物醫藥特殊物品和研發用物品出入境制度，進一步推進通關便利化，同時，優化藥品生產企業委託生產制度，推動企業迅速穩產達產、擴能擴產。

2022年1月1日，「生物醫藥」法規實施至今成功吸引一批高能級企業在浦東入駐或加大投資。浦東新區人大常委會透露，「生物醫藥」法規為浦東生物醫藥產業在創新能級、產業規模、產業生態、產業集群效應方面的突破，提供法治保障，預計2024年浦東生物醫藥產業規模將達到4000億元（人民幣，下同），生物醫藥製造業產值突破1000億元。

浦東新區法規致力推進建立健全企業破產辦理新機制；搭建揭榜掛帥新平台；完善知識產權統一管理體制。

據悉，下一步，上海市人大常委會將加強前瞻性謀劃和整體性布局，在立法中擴大基層立法聯繫點和市場主體等社會各界的參與，同時確保浦東新區法規的制度創新優勢轉化為高質量發展的治理效能。