從投行看大陸／新舊個人養老金政策變化解析

經濟日報／ 周芳（富拉凱投資銀行 中國註冊會計師）

養老金政策有助於員工獲得更好的收益與保障。

台商在分析新舊養老金制度對自己的影響之前，要先知道大陸的養老社會保障有三個層次，先是社會基本養老保險；其次是企業年金，最後是個人養老金，也就是常說的「三個支柱」。

對台商來說，會受影響的是第一和第二支柱，因為台商一般只繳納社會基本養老保險，也就是「五險一金」中的養老保險金。

2022年4月份國務院通知，大陸境內參加城鎮職工基本養老保險，或城鄉居民基本養老保險的勞動者，都可以參加個人養老金制度。個人養老金是指由政府政策支持、個人自願參加、市場化運營、實現養老保險補充功能的制度。

2022年11月份國家稅務總局公布配套個人所得稅優惠政策，本次政策是2018年在上海、福建和蘇州工業園區試行的個人商業養老保險政策的一次全面升級。這項養老政策對台商而言幾乎沒有影響，因為全部都是由員工個人自行開立帳戶、繳費和決策投資，但對員工個人來說，則可以享受個人所得稅遞延、稅率較低的優惠，如果有繳納社保的台籍員工，也可以同時享受這項優惠政策。

分析此次2022年個人養老金政策和2018年相比，官方在幾個地方進行了升級：

一、增加個人稅收優惠力度

其實前後兩項政策其實都有稅收遞延作用，也就是在繳納當年不併入綜合所得或經營所得，待符合領取條件領取時再繳稅，至於計入個人帳戶的投資收益也暫不交稅，領取時再一併繳納個稅。

此次政策的升級，體現在領取時適用稅率降低，從實際稅負7.5％降低到3％。原來的政策比較複雜，領取的商業養老金的25％免稅，剩下的75％按10％稅率繳稅，所以實際稅負是7.5％，同時新政策將個人養老金作為一項單獨收入不併入綜合所得，直接按3％稅率繳稅。

稅收優惠升級的另一個體現是額度增加。原來的政策規定，每月可暫免個稅的繳費標準，為月收入的6％和1,000元人民幣孰低原則，只有當月薪超過16,666元人民幣的人，才能享受到每月1,000元人民幣的額度，新規定則是每年有12,000元人民幣額度，與當年工資水準無關，也就是每個人都可以根據自己的意願足額享受優惠政策。

每年12,000元人民幣遞延額度，如果按當前約10％個人所得稅稅負率測算，可省稅840元人民幣；實際稅負愈高，節稅效果愈明顯。如果年度綜合所得實際稅負為3％，則沒有節稅效果。

二、拓寬個人養老金投資標的

2018年官方政策稱為「個人稅收遞延型商業養老保險」，顧名思義就是投資標的只有一項，那就是購買符合要求的商業養老保險，但新政策下，個人除了可以購買商業養老保險外，還可以投資儲蓄存款、銀行理財、公募基金等。各大金融機構目前都在積極開拓個人養老金業務，讓員工開戶後就可以看到可購買的投資產品。

目前已有數百支公募基金可售；養老保險產品跟之前政策有重複之處，新增產品數量較少；大陸國有四大銀行已發行特定養老儲蓄產品，利率略高於五年期定期存款利率。

三、增加試點城市和地區

原來試點地區只限上海、福建省和蘇州工業園區，現在擴大到大陸大部分地區，至於原來的三個試點地區，已從2022年1月1日起執行新政策。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

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