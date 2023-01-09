拚共同富裕 將有大動作

前大陸國家發改委副主任彭森透露，中共二十大強調收入分配制度是促進共同富裕的基礎性制度，近期將有「大力度的舉措」公布。他說，雖然要等實際公布後才能知道具體涉及到哪些內容，但整體就是圍繞收入分配制度而來。

財聯社報導，彭森認為當局要透過「做大蛋糕」，努力提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重；探索透過土地、資本等要素使用權、收益權增加中低收入群體要素收入，增加城鄉居民財產收入。

彭森指出，在初次分配環節主要就是提高工資，具體的比如像建立一些工資增長的機制，還有就是像最近已經有省市在提高最低工資標準等；此外，從財富的角度，共同富裕最重要的一個手段就是要減少窮人，擴大中等收入群體。

另一方面，要透過加大稅收、社會保障、轉移支付對社會收入再分配的調節力度，建立規範財富積累機制，保護合法收入，「調節過高收入」，取締非法收入，更積極有為地促進共同富裕。

對於近兩年被多次提及的第三次分配，也就是公益和慈善，鼓勵富人或大企業社會捐款。彭森指出，這一層與市場政府主導不同，這是由社會道德來驅動的，而且這兩年確實也看到很多大企業在做慈善的事情，像阿里、騰訊都投入高達人民幣千億元做公益。

實際上，大陸國家發改委日前印發「十四五」（2021至2025年）擴內需實施方案，提出多項具體任務，包括全面促進消費，加快消費提質升級；優化投資結構，拓展投資空間；推動城鄉區域協調發展，釋放內需潛能；持續推動生產性服務業向高端延伸以及紮實推動共同富裕等。