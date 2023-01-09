大陸網路金融整改 近尾聲

大陸整治網路平台進入尾聲，中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清近日接受新華社採訪時指出，14家平台企業金融業務專項整改已基本完成，少數遺留問題也正抓緊解決，後續將實行常態化監管。

郭樹清指出，隨著疫情防控措施優化，中國大陸經濟增長有望較快恢復到正常軌道，下一步金融機構將進一步樹立「一視同仁」理念，公平公正對待各類所有制企業。

對於民營企業，郭樹清表示，中國大陸企業絕大多數是民營企業，而民營企業絕大多數又是小微企業，貨幣政策將加大向民營企業的傾斜力度，保持信貸總量有效增長，推動降低綜合融資成本。

郭樹清指出，大陸近年成功走出一條具有中國特色的普惠金融發展道路，未來仍將豐富民營企業融資管道，支持其透過發行股票債券獲取更多金融資源，促進網路平台企業健康發展。

他特別提到，14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，後續將鼓勵平台企業合規經營，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

據了解，過去兩年，大陸金融監管部門陸續對螞蟻集團、騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融等從事金融業務的網路平台企業進行監管約談，提出金融業務整改要求。

而近日重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司將資本金從人民幣80億元提高至人民幣185億元，引進包括杭州和重慶政府以及大陸財政部資金，同時，阿里創辦人馬雲放棄螞蟻實際控制人角色。

外界認為，這一系列舉措已透露螞蟻在去年開始的監管整頓總結訊號。

郭樹清亦針對大陸房地產等重點領域的金融風險防範、人民幣匯率、大陸國內物價、金融業對外開放等重點、熱點問題均有所發聲。對於物價，郭樹清表示，大陸消費物價連續十年維持在2％左右，未來仍將強化能源、食品等關鍵領域保供穩價，貨幣政策堅決不搞「大水漫灌」，並高度關注通膨反彈可能性。

同時，郭樹清認為，去年底以來，人民幣匯率大幅反彈，境外資本流入持續增長，充分反映了國際金融市場堅定看好大陸經濟發展。中長期看，他指出，人民幣匯率會保持雙向波動，但總體上將持續走強。

他也重申對房地產業支持的態度，指稱要落實「金融16條」措施，以保交樓為切入點，以改善優質頭部房企資產負債表為重點，逐步推動房地產業向新發展模式過渡。