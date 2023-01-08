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吸引港客消費 深圳南山發放5000萬元消費券

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
1月8日，香港與大陸實施首階段「通關」。（香港文匯網）
1月8日，香港與大陸實施首階段「通關」。（香港文匯網）

1月8日，香港與大陸實施首階段「通關」，為營造節日氛圍，助力返鄉人士、候鳥父母來深圳過個團圓年，南山區工信局主辦的「HiGo南山·見圳美好生活」促消費活動將於1月中旬上線，活動期間透過騰訊微信平台向境內外用戶發放5萬份千元人民幣禮包，總計5000萬元（人民幣，下同）消費券

據香港文匯網，本次發放消費券為1000元消費券禮包，每人限領取一次，先到先得，領完即止。消費券禮包共含4張消費券，其中1張為住宿抵扣券（滿1200-600），3張為商圈抵扣券（1張滿300-200元、2張滿100.01-100元券）。住宿抵扣券為基礎券，商圈消費券為附加券，用戶領取禮包入住酒店核銷住宿抵扣券後，系統自動激活帳戶獲得另外3張消費券。本次消費券涵蓋住宿、餐飲、零售等多個品類，可以說是應有盡有，一站式滿足八方來客吃喝玩樂住需要。

本次活動將通過「南山文體通」小程式專屬活動頁面作為活動主會場，分兩個輪次集中開展發放工作，第一輪發放周期預計從小年夜開始，第二輪發放周期預計從正月初七開始，每個輪次分5天持續發放。

為優化香港市民消費體驗，本次促消費專項活動覆蓋近40家南山酒店、南頭古城特色民宿，以及包括海岸城、萬象天地等超20個南山商圈內多個商戶均參與本次活動。住宿、餐飲、零售等多個品類應有盡有，滿足消費者吃喝玩樂住需要。

消費券 住宿 香港

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