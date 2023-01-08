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螞蟻集團：仍專注於整改 未啟動上市計畫

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
針對上市計畫，螞蟻有關人士8日回應稱，目前螞蟻集團仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計畫。(新華社)
針對上市計畫，螞蟻有關人士8日回應稱，目前螞蟻集團仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計畫。(新華社)

近兩日隨著股東投票權調整一事公布，關於螞蟻集團重啟上市的話題持續引發各界關注。據北京商報，針對上市計畫，螞蟻有關人士8日回應稱，目前螞蟻集團仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計畫。

與此同時，阿里巴巴集團公告，其創辦人馬雲將不再控制杭州君瀚和杭州君澳兩家投資公司所持有的螞蟻集團多數投票權。

阿里公告指出，君瀚和君澳將分別由不同的普通合夥人實體控制，任何一家普通合夥人實體均不受任何單個人士控制，阿里巴巴集團在螞蟻集團的股權保持不變，以及阿里巴巴集團或任何其他股東均不控制螞蟻集團。

同時，大陸A股上市公司恒生電子8日公告稱，控股股東杭州恒生電子集團有限公司上層股權結構發生變動，恒生電子實際控制人將由馬雲變更為無實際控制人。

螞蟻 阿里巴巴集團 上市公司

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