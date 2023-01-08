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陸乘聯會：碳酸鋰價格將大跌 有利整車廠獲利

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹8日發文稱，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，這對改善整車企業盈利帶來很大的利多。新華網
大陸乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹8日發文稱，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，這對改善整車企業盈利帶來很大的利多。新華網

大陸乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹8日發文稱，目前看到碳酸鋰價格已經在期貨端降到每噸人民幣40萬以下，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，這對改善整車企業盈利帶來很大的利多。

崔東樹指出，大陸新能源車補貼政策退出意義重大，沒有補貼更有利於企業聚焦市場。他認為，中國大陸新能源車占全球市占60％以上，補貼取消有利於降低市場增長的預期，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，加之上游預期的調低，有利於降低資源價格。

他指出，新能源補貼退出有利於碳酸鋰價格回歸中低位，也有利於整車價格的合理回歸。

此外，崔東樹指出，近日特斯拉中國的降價是預料中的正常趨勢，二手車經銷商應該早有預期。

他指出，二手車本來就是看新車市場吃飯的，庫存的變化是極其敏銳的信號，而市場的促銷變化也是必須掌握的敏銳信號，因此靠庫存估值變化而盈利的二手車商面臨的是複雜的價格變化環境，富貴險中求，其中的風險就是價格變化的因素。

崔東樹認為，二手車經銷商要敏銳關注新車市場的變化，新能源車還是比燃油車貴，新能源車價格回歸是長期趨勢。燃油車車購稅恢復後的綜合購車成本上升，二手車價格也趨於穩定，需求也將回暖。

庫存 新能源車 特斯拉

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