馬雲切割螞蟻集團、恒生電子 放棄實質控制人

大陸網路巨頭阿里巴巴集團公告，其創辦人馬雲將不再控制杭州君瀚和杭州君澳兩家投資公司所持有的螞蟻集團多數投票權；同時，大陸A股上市公司恒生電子公告稱，控股股東杭州恒生電子集團有限公司上層股權結構發生變動，恒生電子實際控制人將由馬雲變更為無實際控制人。

阿里公告指，君瀚和君澳將分別由不同的普通合夥人實體控制，任何一家普通合夥人實體均不受任何單個人士控制，阿里巴巴集團在螞蟻集團的股權保持不變，以及阿里巴巴集團或任何其他股東均不控制螞蟻集團。

市場解讀，螞蟻集團與馬雲切割，透露螞蟻在去年開始的監管整頓總結訊號，也為螞蟻集團重啟IPO重新鋪平道路。

恒生電子公告稱，該公司於近日收到公司控股股東恒生集團的通知及公司實際控制人馬雲出具的《簡式權益變動報告書》。本次權益變動後，因不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制恒生集團母公司螞蟻集團的情形，恒生電子的實際控制人亦將由馬雲變更為無實際控制人。

截至該公告日，恒生集團持有恆生電子20.72％股份，為恒生電子的控股股東。此次權益變動前，螞蟻集團持有恆生集團100％的股權。杭州君瀚股權投資合夥企業及杭州君澳股權投資合夥企業合計持有螞蟻集團53.46％的股份，為螞蟻集團的控股股東。

此次權益變動前，杭州君瀚及杭州君澳的普通合夥人均為杭州雲鉑投資諮詢有限公司（下稱雲鉑投資）。馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有雲鉑投資 34％、22％、22％及22％的股權，根據雲鉑投資現行章程及《一致行動協定》，馬雲能夠實際支配雲鉑投資股東會與行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，進而透過雲鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團53.46％股份的表決權。因此，此次權益變動前，馬雲間接控制恒生電子20.72％股份的表決權，為恒生電子實際控制人。

公告顯示，1月7日，馬雲及相關方分別相應簽署《一致行動協定終止協定》《關於杭州雲鉑投資諮詢有限公司之股權轉讓協定》《杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）入夥及退夥協定》《承諾函》等。

恒生電子公告指出，此次權益變動完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

公告顯示，此次權益變動不涉及恒生集團持有恆生電子的股份數量和持股比例變化，此次權益變動後，恒生電子控股股東仍為恒生集團。