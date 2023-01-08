聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬雲曼谷現蹤 過招泰拳高手
阿里巴巴創辦人馬雲，放棄對螞蟻集團的實控權，離開互聯網金融江湖的馬雲，雲遊四海，近日再現身泰國曼谷泰拳館，並被曝光在看台上與高手「過招」，架勢不輸人。
香港01引述泰媒報導，馬雲現身曼谷Rajadamnern泰拳館，坐在看台貴賓區的馬雲，與泰國傳奇泰拳高手班Buakaw Banchamek過招。
香港經濟日報報導，馬雲還聞香前往曼谷米之連路邊攤海鮮食檔，大飽口福；海峽時報則報導，馬雲目前正計畫在東南亞等國考察與農業相關的企業。
馬雲自二○二○年十月外灘金融峰會砲轟大陸金融系統，阿里和螞蟻隨即遭到大陸金融監管，馬雲自此甚少公開露面。
但隨著螞蟻集團整改落地，近日馬雲接連出現在美國、西班牙、日本，最新傳他再現身泰國曼谷。
大陸媒體報導，馬雲上次露面是在農曆臘八當天（二○二二年十二月卅日）與大陸鄉村教師們視訊，他向教師們表示，「等疫情過去了，我們再見面。」
在螞蟻集團調整高層股權結構，有望重啟IPO後，馬雲重出江湖應該也為期不遠了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言