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馬雲曼谷現蹤 過招泰拳高手

聯合報／ 記者戴瑞芬／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲。（微信）
阿里巴巴創辦人馬雲。（微信）

阿里巴巴創辦人馬雲，放棄對螞蟻集團的實控權，離開互聯網金融江湖的馬雲，雲遊四海，近日再現身泰國曼谷泰拳館，並被曝光在看台上與高手「過招」，架勢不輸人。

香港01引述泰媒報導，馬雲現身曼谷Rajadamnern泰拳館，坐在看台貴賓區的馬雲，與泰國傳奇泰拳高手班Buakaw Banchamek過招。

香港經濟日報報導，馬雲還聞香前往曼谷米之連路邊攤海鮮食檔，大飽口福；海峽時報則報導，馬雲目前正計畫在東南亞等國考察與農業相關的企業。

馬雲自二○二○年十月外灘金融峰會砲轟大陸金融系統，阿里和螞蟻隨即遭到大陸金融監管，馬雲自此甚少公開露面。

但隨著螞蟻集團整改落地，近日馬雲接連出現在美國、西班牙、日本，最新傳他再現身泰國曼谷。

大陸媒體報導，馬雲上次露面是在農曆臘八當天（二○二二年十二月卅日）與大陸鄉村教師們視訊，他向教師們表示，「等疫情過去了，我們再見面。」

在螞蟻集團調整高層股權結構，有望重啟IPO後，馬雲重出江湖應該也為期不遠了。

馬雲 曼谷 泰國

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